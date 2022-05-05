Mohamed yolcu gibi

SPOR Toto Süper Lig'de 35. haftayı 47 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da birçok oyuncunun mutsuz olduğu iddia edildi. O isimlerin başında da Mostafa Mohamed'in geldiği ifade edildi. Son haftalarda formasını Gomis'e kaptıran Mısırlı forvetin takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Mostafa Mohamed'in, menajerinden kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi. Sezon başında Fransa Ligi ekibi Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki oyuncunun Fransa'ya gitmek istediği kaydedildi. Mostafa Mohamed ile Montpellier ve Lens'in ilgilendiği öğrenildi. Galatasaray'da mevcut yönetimin Mısırlı golcüyü 7-8 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmediği iddia edildi.

MANCİNİ DURUŞU BEKLENİYOR

GALATASARAY'DA Sivasspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Domenec Torrent ile yolların ayrılması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre Domenec Torrent'ten, sarı-kırmızılı takımda 2013-14 sezonunda görev yapan İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'nin ayrılırken sergilediği duruş bekleniyor. Mancini, ayrılırken hakedişlerini bırakarak gitmişti.