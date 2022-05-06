Yine Terim iddiası

Galatasaray'da Haziran ayındaki seçim öncesi adayların teknik direktör adayları yavaş yavaş netleşirken dün sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu'nun Rudi Garcia'ya, Metin Öztürk'ün de Okan Buruk'a sıcak baktığı bilinirken seçim sürecini iptal ettiren ve yeni yapılacak kongrede başkanlığa aday olacağını açıklayan Fırat Develioğlu'nun ise Fatih Terim'i takımın başında görmek istediği konuşuluyor. Develioğlu'nun tecrübeli teknik adam ile bire bir görüşmese de camianın yakından tanıdığı bir ismin Terim'e teklifi götürdüğü ve başarılı çalıştırıcının olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap vermediği konuşuluyor.

'SON İMZAM' DEMİŞTİ

Sezon ortasında G.Saray ile yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" notunu düşmüştü

ELMAS KOLLARI SIVADI

Develioğlu için kulüpten ihraç için başvuru yapılacağı iddiaları da gündemdeki yerini korurken mevcut başkan Burak Elmas'ın bir transfer dönemi daha kulübün başında kalacağına yönelik görüşler de hakim. Elmas, ilk hamle olarak Domenec Torrent'in sözleşmesini feshedecek. Oyunculara gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye alacak Elmas, bütçesi onaylanmadığı için bonservis harcama yetkisine sahip değil. Ancak başkan, sezon sonunda serbest kalacak isimlerle ön protokol imzalamaya hazırlanıyor. Lille forması giyen Xeka ve Arsenal'den Elneny Elmas'ın seçim kozları olarak gösteriliyor.

MARCAO SEFERBERLİĞİ

ALTAY deplasmanında sol arka adalesinden sakatlanan ve cezası nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyen Marcao'nun zorlu Başakşehir sınavına yetişmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Brezilyalı stoperin durumu maç günü belli olacak. 4 sezondur sarıkırmızılı formayı giyen Marcao, bu sezon forma giydiği lig karşılaşmanın hepsinde de 11'de sahaya çıktı ve 2098 dakika süre aldı.