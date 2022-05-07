Torrent ile şimdilik devam

Süper Lig'de tarihinin en başarısız dönemini geçiren ve genel kurul sürecine giren Galatasaray'da dün yönetim ve teknik direktör Domenec Torrent arasında sürpriz bir zirve gerçekleşti. Başkan Burak Elmas'ın dün uzun süre sonra Florya'ya çıkarma yapması merak uyandırdı. İspanyol teknik adamla Elmas arasındaki zirveden olağanüstü bir karar çıkmadı. Elmas'ın, Torrent'e sezon sonunu birlikte tamamlama isteğini ilettiği ve takımın son durumunu sorduğu öğrenildi. Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı da dün yaptığı "Torrent sezon sonuna kadar devam edecek. Yeni gelecek yönetimin de kendisiyle çalışmak isteyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Galatasaray'da cezalı Emre Kılınç, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Marcao, Omar Elabdellaoui ve Inaki Pena'nın durumları ise bugün netlik kazanacak.