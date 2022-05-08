Aslan’ın tadı yok

Süper Lig'in 36. haftasında 32 şutun atıldığı maçta Medipol Başakşehir ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. 6. dakikada Taylan'ın ortasında Mohamed'in kafayla vurduğu top, az farkla üstten auta gitti. 8'de Berkan'ın net pozisyonda yaptığı vuruşta araya giren savunma oyuncuları topun ağlara gitmesini engelledi. 11'de Berkay'ın sert şutunu Muslera direk dibinde yatarak kornere çeldi. 41'de Guldbrandsen, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak zamanında çıkan Muslera yatarak topun sahibi oldu. 56'da Başakşehir gole yaklaştı. Berkay Özcan'ın kafa vuruşu, az farkla dışarı gitti.

BARIŞ ALPER ZORU BAŞARDI

64'te Tolga'nın uzak mesafeden gelişine çıkardığı harika şutu Muslera aynı güzellikte çıkardı. 75'te Sacha Boey'in şutunda top Volkan Babacan'da kaldı. 77'de Guldbransen'in çaprazdan şutunu Muslera kornere çeldi. 78'de Lima'nın şutunda Muslera iki hamlede topu kontrol etti. 84'de Gomis'in şutunu Volkan son anda kornere gönderdi. 89'da Muslera %99'luk pozisyonu kurtardı. Guldbransen'in bomboş durumdaki kafa vuruşunu Muslera yüzü ile çıkardı. 90+5'te Barış Alper Yılmaz adeta boş kaleye topu gönderemedi, meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı. Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

STEFAN KUNTZ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

BAŞAKŞEHİR ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan locada maçı takip eden Kuntz, yardımcıları ile birlikte müsabaka hakkında notlar aldı.

EFE ARDA TARİHE GEÇTİ

BAŞAKŞEHİR'İN 16 yaşındaki stoperi Efe Arda Koyuncu, kulüp tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu oldu. Emre Belözoğlu, tecrübeli savunma oyuncusu Duarte'nin yokluğunda formayı 16 yaş, 9 ay, 29 günlük Efe Arda'ya emanet etti. Kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkan Efe Arda, aynı zamanda Başakşehir tarihinde bir lig karşılaşmasında süre bulan en genç futbolcu unvanını da aldı. Efe Arda'dan önce en genç oyuncu unvanını elinde 17 yıl 6 ay 22 gün ile Ravil Tagir bulunduruyordu.