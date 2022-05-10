Aslan’ın transfer harekatı

Yeni sezonda hem ön libero hem de 8 numara takviyesine ihtiyacı olan Galatasaray, orta saha transferi için gaza bastı. Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsünden verim alamayan ve Pulgar'ın transferiyle de bu bölgeye çare bulamayan sarı-kırmızılılar, Avrupa yıldızlarının peşine düştü. Aslan, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek Axel Witsel, Mohamed Elneny, Xeka, Federico Bernardeschi ve Matias Vecino isimlerinden en az ikisini transfer etmek istiyor.

AXEL WİTSEL SICAK BAKIYOR

Sezon sonu B. Dortmund'dan ayrılacak olan 33 yaşındaki Belçikalı Axel Witsel G.Saray'a sıcak bakıyor. Ancak yaşı ve yıllık 3 milyon Euro'yu aşan maliyeti nedeniyle kararı yeni yönetim verecek. Sarı-kırmızılılar Arsenal'deki kontratı sona erecek olan 29 yaşındaki Mısırlı Elneny için ise İngiliz ekibinin vereceği kararı bekleyecek. Lille'deki kontratı sona erecek olan ve Benfica'dan da teklif alan Xeka'ya, "Benden haber bekle" mesajını gönderen başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, Portekizli futbolcuyu 2 milyon Euro civarında yıllık ücret ve imza parasıyla G.Saray'a kazandırmak istiyor.

SENSİBİLE'DEN İTALYA ÇIKARMASI

Juventus'taki sözleşmesi bitecek Federico Bernardeschi'nin transferiyle de sportif direktör Sensibile ilgileniyor. Tarafların ilk görüşmesinden olumlu sinyaller çıkmış, fakat rakam üzerinde mutabakat sağlanamamıştı. Sensibile Inter ile sözleşmesi sona erecek Matias Vecino'nun menajeriyle de görüşecek.

DURSUN ÖZBEK'TEN ADAYLIK AÇIKLAMASI

SON gün iptal edilen kongrede adaylığını açıklamayan, ancak adı uzun süre kulislerde konuşulan Dursun Özbek, bir kez daha seçim gündeminde. Birçok oy grubunun, adaylığını açıklaması konusunda Özbek'e baskı yaptığı belirlendi. 4-11 Haziran tarihlerinde yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek memleketi Giresun'a giderken, adaylık sorusuna da cevap verdi. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde hemşehrileri tarafından pankartlarla karşılanan Özbek, 'Galatasaray Kulübü başkanlığına yeniden adaylığı düşünüyor musunuz?' yönündeki soruya gülümseyerek, "Şebinkarahisar'ın suyu, ekmeği çok lezzetli. Biraz önce yemek yedik. Çok güzel yemek hazırlanmıştı. Şebinkarahisar'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Giresunspor da bu yıl çok iyi mücadele etti" yanıtını verdi.