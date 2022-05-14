‘Başkanlığı alacağım’

Galatasaray'ın 11 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde başkanlığa adaylığını açıklayan Fırat Develioğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Galatasaray, dengesi bozularak sahada doğrandı ama mevcut adayların buna karşı olarak ne yapabilecek bir ekipleri var ne yapabilecek bir perspektifleri var" diyen Develioğlu, "Nasıl ki bir birey olarak, bir Galatasaray Kulübü üyesi olarak hakkımı aldım, kongreyi iptal ettirdim, daha sonra başkan adayı oldum ve başkanlığı da alacağım, aynı şekilde ben taraftarımıza Galatasaray'ın masada da güçlü, sahada da güçlü olmasını vadediyorum" dedi.

"HAKKI VARSA..."

Develioğlu, "TFF'de, MHK'de veya Tahkim'de Galatasaray'ın bir hakkı varsa, ben bu hakkı kimseye bırakmam, ben bu hakkı alırım. Bunu alacağımı da herkes biliyor. Ama diğer başkan adayları kendi içinde araya üçüncü, dördüncü başkan adayı girmesin diye bunu yürüttükleri zaman dolayısıyla Galatasaray'ın bu sene sahadan başka masa başında doğranmasına alabilecekleri hiçbir önlem olmadığını düşünüyorum. Bu Galatasaray için çok büyük bir zaaf. Ben bunu yapacağımı vadediyorum, bunu yapacağımı biliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

LYON'DAN KEREM'E YAKIN MARKAJ

FRANSIZ kulübü Olympic Lyon, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için için atağa kalktı. Fransız basınına göre Lyon, bu sezon defalarca kez izlediği ve hatta İstanbul'a kadar geldiği Kerem Aktürkoğlu için masaya oturdu. Lyon'un Kerem için ilk görüşmede 7 milyon Euro önerdiği, Galatasaray'ın ise 27 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi düşünmeyeceği belirtildi. Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile görüşen pazarlık heyetinin İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgilendiği Kerem'in transferine bir an önce nokta koymak istediği de vurgulandı.