Galatasaray’da yaprak dökümü

Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi. Seçim heyecanı yaşayan Cim-Bom, haziran ayında yeni başkanını seçecek ve operasyon başlayacak. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Mostafa Mohamed ve Nelsson gibi isimler Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor. İstanbul temsilcisi, bu 4 isme istediği teklifler gelirse transferlerine izin verecek. Galatasaray'da bu oyuncular dışında da takımdan ayrılacaklar var. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi biten Feghouli, Babel, Bartuğ Yılmaz ve Arda Turan takımdan ayrılacak.

KİRALIKLAR DÖNÜYOR

Kiralık sözleşmeleri sona eren Pulgar, Inaki Pena ve Halil takımlarına geri dönecek. Sarı-kırmızılıların performansından memnun kalmadığı Cicaldau, Morutan ve Taylan'a da takım aradığı belirtildi.

ARDA TURAN SERT ÇIKTI

G.SARAY'DA eleştirilerin odağında olan Arda Turan'dan flaş paylaşım geldi. Arda şu ifadelere yer verdi: ""Ben 13 milyon Euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni Play-Off'a bırakmadım, ben seni 2008'de senden 3 kat fazla bütçeyle yeni stadı varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben G.Saray'ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim sen??? Sadece GS'li gibi uyumak istiyorum müsaade edin."

5 YIL SONRA İLK

GALATASARAY'DA performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu'ndan yeni bir rekor geldi. 10 gole ulaşan yıldız futbolcu, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok'tan sonra çift hanelere ulaşan ilk yerli futbolcu olmayı başardı.