Galatasaray’da Zidane sesleri

Galatasaray'da 11 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesi iki adaydan ses getirecek hamleler geliyor. Metin Öztürk ile listelerini birleştiren Dursun Özbek'in seçilmesi durumunda Fatih Terim'i takımın başına geçirmesi bekleniyor. Özbek'in Terim kozuna diğer aday Eşref Hamamcıoğlu'nun Zinedine Zidane hamlesiyle karşılık vereceği öğrenildi. Özbek'in Terim ile sürekli görüştüğü ve şimdiden transfer listesi oluşturmaya başladıkları öğrenildi. Bu hamle karşısında Fatih Terim ismini unutturacak bir teknik adam bulmak için kolları sıvayan Hamamcıoğlu'nun Fransız teknik adamdan randevu istediği ve ikna turlarına da başladığı bilgisine ulaşıldı.

ÜNLÜ BİR İSİM

Hamamcıoğlu'nun Zidane olmasa bile takımın başına yine dünyaca ünlü bir isim getireceği öğrenildi. Özbek'in bir yandan Terim ile görüşürken, bir yandan da borçlarla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Özbek'in yönetiminde yer alacak isimlerle toplantı yaptığı öğrenildi. Özbek'in "Kulübü bu borçlardan kurtarmalıyız. Projelerimiz mevcut. Bunları kullanarak 1 sene içinde borçları halledeceğiz. Bunun yanında şampiyonluğu da unutmadan kadromuza gerekli hamleleri yapacağız" dediği öğrenildi.

MADRİD'DE BAŞLADI

Galatasaray'ın ilgilendiği Zinedine Zidane, teknik adamlık kariyerine Real Madrid'in alt takımlarında başlarken, 2016'da İspanyol devinin A takımının başına getirildi. Fransız çalıştırıcı, 2 farklı dönemde çalıştırdığı Madrid ile 11 kupa kazandı. Zidane'lı R.Madrid 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Kulüpler Kupası, 2 Süper Kupa, 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupa'sı kazandı.

GALATASARAY SEZONU ANTALYA'DA KAPATIYOR

GALATASARAY Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Sarı-kırmızılı takım, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi. Futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip ise, 58 puanla 7. sırada bulunuyor. Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazanmıştı