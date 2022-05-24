Aslan’ın eli kolu bağlı

SÜPER Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren Galatasaray için kabus gibi bir sezon geride kalırken, yeni sezon öncesi camianın eli kolu bağlı. 11 Haziran'da seçimli genel kurula gidecek olan sarı-kırmızılı ekipte, yeni sezon planlamaları durmuş durumda. Şu ana kadar Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek isimlerinin aday olduğu İstanbul ekibi için kongre tarihine kadar geçecek süreç tam bir kayıp olacak.

SIKINTILI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

RAKİPLERİ transfer çalışmalarına başlayıp, teknik direktörlerini ve hatta kamp yerlerini belirlerken Galatasaray'da kongre tarihine kadar yeni sezon için somut bir adım atılamayacak

Mevcut başkan Burak Elmas'ın takımın başına getirdiği ve geleceği tartışılan teknik direktör Domenec Torrent, lig bitmesine rağmen İstanbul'dan ayrılmadı. 59 yaşındaki teknik adam, 11 Haziran'daki seçimleri bekleme kararı aldı. Ancak kamp programını dahi yapan İspanyol teknik adamla yeni yönetimin çalışma olasılığı pek mümkün gözükmüyor. Başkanlığa soyunan Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in yeni bir teknik direktörleriyle kongrenin hemen ardından anlaşması gerekiyor.