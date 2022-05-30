Aslan’da rota Umut

Sezonun sona ermesiyle 11 Haziran'da gerçekleşecek olan kongreye gözünü çeviren Galatasaray'da transferde rota yerli golcü. Sarı-kırmızılı ekipte Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in hedefinde ligin gol kralı Umut Bozok bulunuyor. Bonservisi Fransız ekibi Lorient'te olan ve geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Umut Bozok ile hem Hamamcıoğlu, hem de Özbek temaslar sağladılar.



KONGREDEN SONRA

Kongre sonrasında futbolcu ile ilgili temasların resmiyete dökülmesi bekleniyor. Galatasaray'a sempatisi olan 25 yaşındaki Umut için F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un istekli olduğu öğrenildi. Oyuncunun geleceğine ne yönde karar vereceği merak konusu oldu.

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