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Haberler Galatasaray Aslan’da rota Umut

Aslan’da rota Umut

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa’da kiralık oynayan Süper Lig’in gol kralını kadroya katmak istiyor

30.5.2022

Aslan’da rota Umut
Sezonun sona ermesiyle 11 Haziran'da gerçekleşecek olan kongreye gözünü çeviren Galatasaray'da transferde rota yerli golcü. Sarı-kırmızılı ekipte Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in hedefinde ligin gol kralı Umut Bozok bulunuyor. Bonservisi Fransız ekibi Lorient'te olan ve geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Umut Bozok ile hem Hamamcıoğlu, hem de Özbek temaslar sağladılar.

KONGREDEN SONRA
Kongre sonrasında futbolcu ile ilgili temasların resmiyete dökülmesi bekleniyor. Galatasaray'a sempatisi olan 25 yaşındaki Umut için F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un istekli olduğu öğrenildi. Oyuncunun geleceğine ne yönde karar vereceği merak konusu oldu.
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