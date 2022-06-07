Terim’den olay cevap

Galatasaray'da Fatih Terim ile Burak Elmas arasındaki kriz yeni bir boyuta taşındı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile ilgili sert açıklamalar yaparken, Terim'den flaş bir yanıt geldi. Elmas'ın bir röportajda kendisine yöneltilen "Burak Elmas seçimi Fatih Terim sayesinde kazandı" sorusuna "Sanırım buna Fatih Terim de inanıyor. Bana bu ayrılıktan sonra haber yolladı arkadaşların vasıtasıyla, 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' diye. Onu daha önce göndermeliydik. Artık ona kırgın değil kızgınım" ifadelerini kullanması ikili arasındaki gerilimi artırdı.

"KİMSENİN GELMESİNE, GİTMESİNE KARIŞMAM"

Burak Elmas'ın bu sözlerinin ardından Fatih Terim açıklamalar yaptı. Terim "Galatasaray'da son dönemde yapmadığım en büyük pişmanlığım, veli toplantısı yapmamak oldu" diyerek çocuk göndermesi yaptı. Fatih Terim ayrıca "Pandemi ve sonrasında yalnız bırakıldım. Her yerde Galatasaray'ın haklarını savundum. Ben kulübün sahibi değilim, üyesiyim. Şunu iyi bilsinler, ben birisi için çalışmış olsam, sonuç böyle olmazdı. Kimsenin gelmesine, gitmesine karışmam. Seçim var. Seçim bitsin gerek görürsem konuşurum" ifadelerini kullandı.