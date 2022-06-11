Aslan’da seçim günü

Kongrede Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkan olmak için yarışacak. 8.862 üye oy kullanabilecek, 15.00’te sandıklar kapanacak

Galatasaray Kulübü'nün aylardır beklenen ve tartışmalara sebep olan olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapılacak. Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek. Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip toplam 8 bin 862 üyenin sandık başına gidebileceği duyuruldu.



24 SANDIK KURULACAK

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı oy pusulaları, Eşref Hamamcıoğlu için ise sarı renkte basılan oy pusulalarının kullanılacağı bildirildi.