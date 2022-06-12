2. Özbek dönemi

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek 2 bin 208 oy alarak 2. kez başkanlığa seçildi. Hamamcıoğlu ise 2 bin 73 oy aldı. Oldukça çekişmeli geçen başkanlık yarışında Özbek 22. sandıkta öne geçerek ipi göğüsledi. Geçen yılki kongrede Hamamcıoğlu, 28. sandıkta Burak Elmas'a geçilerek kaybetmişti. Hamamcıoğlu, bu sene ise 22. sandıkta Özbek'e geçildi.

"HERKESİN GURUR DUYACAĞI GALATASARAY"

Seçim sonrası kürsüye çıkan başkan Dursun Özbek, "Bugün burada Galatasaray'ın geleceği için irade gösterenlere teşekkür ediyorum. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eşref kardeşime ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Size vaadim var Galatasaraylılar; Galatasaray'a sevgi iklimi getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz. Yaşasın Galatasaray" dedi.

ÖZBEK'İN LİSTESİ

ASİL: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil. YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

TORRENT'İN YERİNE BURUK

G.SARAY'DA başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk iş olarak mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayıracağı öğrenildi. Özbek'in Torrent'in yerine ise camianın içinden birini getireceği belirtildi. Özbek'in seçim öncesi kulübün efsane isimlerinden olan Okan Buruk ile görüştüğü ve genç teknik adamla anlaştığı öğrenildi. Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası, Medipol Başakşehir ile de Spor Toto Süper Ligi kazanan Buruk'ta yakın zamanda yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı camiada teknik adamlık yapmak istediğini belirtmişti. Özbek'in önümüzdeki günlerde Torrent ile yolları ayırıp Okan Buruk'u açıklaması bekleniyor.