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Haberler Galatasaray Aslan’a Yunan 10 numara

Aslan’a Yunan 10 numara

Galatasaray, Yunan ekibi Olympiakos’un yıldız ismi Konstantinos Fortounis’in transferi için oyuncu ile temas kurdu. İlk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi

27.6.2022

Aslan’a Yunan 10 numara

Transferde önceliklerden birisini 10 numara hamlesine veren Galatasaray'da listenin ilk sırasında Konstantinos Fortounis'in yer aldığı iddia edildi. Sportif direktör Cenk Ergün'ün Olympiakos'ta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ile ilk teması kurduğu öne sürüldü. Ergün, 8 yıldır formasını giydiği Yunan ekibinden ayrılmak isteyen oyun kurucu ve menajeri ile ilk temaslardan olumlu sonuç aldı.



BEŞ MAÇA ÇIKABİLDİ
NovaSports haber sitesi; "Yunan orta saha Olympiakos'tan ayrılmaya çok yakın. Yurtdışından bir takımla ileri düzeyde temaslarda" ifadelerini kullanırken, başarılı oyuncu ile anlaşıldıktan sonra bonservis için Olympiakos ile pazarlıkların başlayacağı belirtildi. Yunan ekibi Olympiakos'un yeni sezon planlarında yer almayan Fortounis geçen sezon da sarı-kırmızılı kulübün gündemine gelmiş ancak Yunan temsilcisinin 7 milyon Euro istemesi üzerine bu transfer gerçekleşmemişti. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fortounis, geçen sezon çapraz bağlarından sakatlanmış ve sadece 5 maça çıkabilmişti.

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