Aslan’ın Isco ısrarı sürüyor

Galatasaray'ın 10 numara için transfer girişimleri sürüyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme yeniden Real Madrid'le sözleşmesi biten yıldız oyuncu Isco Alarcon geldi. Teknik direktör Okan Buruk 30 yaşındaki oyuncuyu takımda görmeyi çok istediğini belirtirken, sportif direktör Cenk Ergün girişimlere tekrar başladı. El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Galatasaray, Süper Lig'de 13. sırada yer aldıktan sonra niteliksel bir sıçrama yapmak istiyor. Okan Buruk, Isco'nun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve mücadeleci yapısı için Galatasaray'ı yeniden havaya sokabileceğine inanıyor. Bir diğer faktör ise İspanyol oyuncunun Aslan'ın sunduğu yeni proje tarafından baştan çıkarılmış olması.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Haberde ayrıca İstanbul ekibinin transferdeki rakiplerinin ise Real Betis, Sevilla ve Roma olduğu ifade edildi. Piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan ünlü oyuncu, geçen sezon çıktığı 14 karşılaşmada 1 gol kaydetti.