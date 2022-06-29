  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Aslan’ın Isco ısrarı sürüyor

Aslan’ın Isco ısrarı sürüyor

Galatasaray, Real Madrid ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki yıldız için girişimlere tekrar başladı

29.6.2022

Aslan’ın Isco ısrarı sürüyor

Galatasaray'ın 10 numara için transfer girişimleri sürüyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme yeniden Real Madrid'le sözleşmesi biten yıldız oyuncu Isco Alarcon geldi. Teknik direktör Okan Buruk 30 yaşındaki oyuncuyu takımda görmeyi çok istediğini belirtirken, sportif direktör Cenk Ergün girişimlere tekrar başladı. El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Galatasaray, Süper Lig'de 13. sırada yer aldıktan sonra niteliksel bir sıçrama yapmak istiyor. Okan Buruk, Isco'nun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve mücadeleci yapısı için Galatasaray'ı yeniden havaya sokabileceğine inanıyor. Bir diğer faktör ise İspanyol oyuncunun Aslan'ın sunduğu yeni proje tarafından baştan çıkarılmış olması.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE
Haberde ayrıca İstanbul ekibinin transferdeki rakiplerinin ise Real Betis, Sevilla ve Roma olduğu ifade edildi. Piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan ünlü oyuncu, geçen sezon çıktığı 14 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA