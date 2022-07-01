Botheim ile sıkı pazarlık

MBAYE Diagne ve Bafetimbi Gomis ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, forvet bölgesine aradığı ismi ise Rusya'da buldu. Geçtiğimiz sezon devre arasında Bodo Glimt'ten Krasnodar'a 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve Rus ekibinde savaş sebebiyle forma giyemeyen Erik Botheim, sarı-kırmızılıların radarına girdi.

UEFA'nın Ukrayna-Rusya arasındaki savaş nedeniyle bu ülkelerde oynayan oyunculara bir yıllığına başka takımda oynama fırsatı sunmasının ardından boşa çıkan 22 yaşındaki santrfor geleceğin yıldızları arasında gösterilirken, 5 büyük ligden taliplerinin olduğu öğrenildi. Yıldız isim Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası istedi. Bu parayı fazla bulan yönetim oyuncunun menajeriyle pazarlıkları sürüyor. Genç futbolcu, Galatasaray'ın bir başka transfer hedefi olan Ola Solbakken'le Glimt'te beraber oynamıştı. Yönetimin bu ikiliyi yine sarı-kırmızılı forma altında buluşturmak istediği belirtiliyor.