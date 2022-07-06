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Haberler Galatasaray Riera'nın imza törenini taraftarlar bastı

Riera'nın imza törenini taraftarlar bastı

6.7.2022

Riera’nın imza törenini taraftarlar bastı

GALATASARAY'IN eski futbolcusu ve antrenörü Albert Riera, Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'nın yeni teknik direktörü olarak basın tanıtıldığı toplantıda taraftarların tepkisine maruz kaldı. Eski teknik direktör Robert Prosinecki'nin gönderilmesi nedeniyle kulüp başkanı Adam Delius ve Riera'ya tepki gösteren bir grup taraftar, basın toplantısının hemen başında salona girerek törenin başlamasını engelledi.

Maske ve şapkalarla yüzlerini gizleyen taraftarların protestosu sonrası Riera, törenin yapıldığı salonu terk etti.

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