Gitti gidiyor

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen futbolcular arasında yer alan başarılı stoper Marcao, İspanya'ya gidiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin başarılı savunma oyuncusuna uzun süredir talip olan Sevilla ekibi transferde mutlu sona ulaşmak üzere. İspanyol kulübü Brezilyalı savunmacıyla el sıkışmayı başarırken sarı-kırmızılılarla görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray pazarlık konusunda işi sıkı tutarken Sevilla ekibinin yetkilileri İstanbul'a gelerek pazarlıklara başladı. Zenit'in aradan çekilmesiyle Sevilla'nın şansı arttı.

IKI PAZARLIK VAR

İspanyol temsilcisinin Marcao için teklifini 12 milyon Euro'ya kadar çıkardığı belirtilirken aradaki fark da iyice kapandı. Sarı-kırmızılıların 13-14 milyon Euro civarında bir teklife 'evet' demesi bekleniyor. Galatasaray, Brezilyalı savunmacıdan elde edeceği gelirle finansal açıdan da rahat bir nefes alacak. Transferin en kısa sürede sonlanması bekleniyor.

MURİQİ OLMUYOR PEDRO ÇOK YA

GALATASARAY golcü adayı transfer listesinde ilk sıradaki Muriqi'yi elinden kaçırdı. Kosovalı oyuncunun Belçika ekibi Club Brugge ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı yönetim, Cagliari forması giyen Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'nun transferi için girişimleri hızlandırdı.

Yönetici Erden Timur bu transferi sonlandırmak için İtalya'ya gitti. 30 yaşındaki hücum oyuncusunun transferinin büyük oranda biteceği öğrenildi. Cim-Bom, Pedro için İtalyan ekibine 3 milyon Euro önermişti.