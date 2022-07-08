Galatasaray’da işlem tamam

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha bölgesi için Porto'da forma giyen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın transferi konusunda kulübü ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcunun kısa zamanda İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sergio Oliveira kariyerinde Porto dışında, Beira-Mar, Mechelen, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da geçiren Portekizli futbolcu, 22 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

MARCAO GELİŞMESİ

Galatasaray'da transfer olması gündemde olan Marcao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol takımlarından Sevilla ile anlaştığına dair açıklamalar çıkan Brezilyalı savunma oyuncusu, sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosuna dahil edilmedi. Bu gelişme sonrası başarılı futbolcunun İspanya temsilcisiyle anlaştığına dair iddialar güçlendi.