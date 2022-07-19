Aslan üç koldan

Yeni sezon için oyuncu arayışında olan Galatasaray sağ bek, orta saha ve forvet transferlerinde mutlu sona ulaştı. 3 transferi arka arkaya açıklamaya hazırlanan yönetim, oyuncuları kampa dahil edip takımı lige hazır hale getirmeyi hedefliyor. Lyon'dan Leo Dubois ile anlaşan Galatasaray, bu transfer için Fransız ekibine 2.5 milyon Euro ödeyecek. Dubois ile birkaç ufak detayı görüşen yönetim, çok geçmeden işi resmiyete dökecek ve KAP bildirimi gelecek. 27 yaşındaki oyuncunun 4 yıllık anlaşmaya imza atıp yıllık 1.3 milyon Euro kazanması bekleniyor. Orta saha transferinde ise Oliveira'nın yanına Grillitsch transfer edildi. Son olarak Hoffenheim forması giyen Avusturyalı oyuncunun bonservisi elindeydi.

KİRALIK GELECEK

Piyasa değeri 16 milyon Euro olan Grillitsch, sarıkırmızılıların orta sahasına güç katacak. Forvet transferini ise kiralık olarak halleden Galatasaray, Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladı. 1 yıllık kiralama üzerinde anlaşılan oyuncu için 1 milyon Euro kiralama ücreti ödenecek ve 2 milyon Euro satın alma opsiyonu olacak. Oyuncunun bugün İstanbul'a gelerek imzayı atması bekleniyor.

MOSTAFA MOHAMED NANTES YOLCUSU

GALATASARAY'IN Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed takımdan ayrılıyor. Büyük beklentilerle gelen ancak bu beklentileri karşılayamayan yıldız takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Fransa'dan gelen iddialar göre, Galatasaray, Mostafa Mohamed'e gelen ilk teklifi kabul etmedi. Ancak Fransız temsilcisi teklifini yükseltti. Sarı kırmızılılar da bu teklifi kabul etti. Mostafa Mohammed, totalde 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Nantes ekibine kiralandı. Galatasaray ayrıca bu transferden kiralama bedeli de alacak.