Galatasaray’dan Kamara hamlesi

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahasını güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Bonservisi elinde olan Florian Grillitsch ile de anlaşan sarı-kırmızılılar bu bölgeye bir takviye daha yaparak alternatifli bir kadro kurmak istiyor. İngiliz basınında yer alan haberde; sarı-kırmızılıların, Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Rangers'ın formasını giyen Glen Kamara ile ilgilendiği belirtildi.

Haberde Brighton, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Marsilya'nın da Kamara'yı takip ettiği ancak ilk hamlenin sarı-kırmızılılardan geldiği belirtildi. Merkez orta saha ve önliberoda görev yapan 26 yaşındaki Finlandiyalı oyuncu için 8 milyon Sterlinlik teklif geldiği aktarıldı. Öte yandan G.Saray, Lyon'un 27 yaşındaki Fransız sağ beki Leo Dubois ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

DUBOIS GELDİ, MOHAMED GİTTİ

Fransız sağ bek için 2.5 milyon Euro bonservis ödenecek. Fransız oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra da kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Dubois Galatasaray'dan yılda 1.8 milyon Euro alacağı öğrenildi. Öte yandan Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Fransa 1. Lig ekiplerinden Nantes'a transfer oldu. 24 yaşındaki forvetin kiralık olarak transferi konusunda Fransız ekibiyle anlaşmaya varıldı. Mohamed dün Avusturya kampından ayrılıp Fransa'ya gitti.

SEFEROVİC SAKAT DEĞİL

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Seferovic'in sakatlık geçmişine baktıklarına dikkat çeken Okan Buruk, "Güncel bir sakatlığı yok. Tüm oyuncularda olabilecek bir sakatlık. Kiralık olarak kadromuza kattık. 3 senelik riskimiz yok. Sırtı dönük oynayabiliyor. Önde ikili oynayacağımız zaman, orada güzel performans verecek bir isim. Forvet hattına bir takviye daha yapacağız" diye konuştu.

MENAJERİ ÇOK PARA İSTEDİ

Joao Pedro'nun menajerinin istediği ücretin kendilerinin verebileceklerinden fazla olduğunu ifade eden Buruk, "Florian Grillitsc ile ilgimiz oldu. Ancak net bir şey yok. 1, 2 gün içerisinde belli olur. Pedro için verebileceğimiz rakamı verdik. 30 yaşında bir isim. İsteseydik yüksek rakamlardan bitirebilirdik ancak mali olarak sıkıntı oluşurdu. Morutan, bize iyi bir görüntü verdi. Onunla ilgili net kararımı vermedim. İsteyen takımlar var. Hazırlık maçlarında kendisini göreceğim" yorumunda bulundu.