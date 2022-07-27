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Haberler Galatasaray Cimbom'un stoperi Barça’dan

Cimbom'un stoperi Barça’dan

Galatasaray, Barcelona’nın 23 yaşındaki İspanyol savunmacısı Mingueza’yı kadrosuna katmak istiyor

27.7.2022

Cimbom’un stoperi Barça’dan

Galatasaray'da, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda, Marcao'nun takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışları hız kazandı. Cim- Bom, birçok futbolcuyla temas halinde olurken, gündeme sürpriz bir isim geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre, Aslan, Barcelona'nın savunmacısı Oscar Mingueza'yı kadrosuna katmak istiyor. Katalan ekibinde forma giyme şansı azalan 23 yaşındaki futbolcuya sarı kırmızılıların yanı sıra Celta Vigo, Valladolid, Getafe, AEK, Hoffenheim ilgi gösteriyor. Haberde Barça'nın, Mingueza için kolaylık sağlamaya hazır olduğu ve G.Saray'ın bu teklifini değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

KARARINI HENÜZ VERMEDİ
1.84 boyundaki savunmacının ise İspanya'da kalmaya daha sıcak baktığı ancak net bir karar vermediği ifade edildi. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç futbolcu İspanya Milli Takımı formasını bir kez giydi.

KAMP ÖNCESİ KADRO OPERASYONU
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Tirol kentinde yapacağı ikinci etap kamp çalışmaları için bu ülkeye gitti. Teknik direktör Okan Buruk kampa götürülecek oyuncuları belirlerken 10 isme neşter vurdu. Başarılı çalıştırıcı kamp kadrosuna Batuhan Şen, İsmail Çipe, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Emin Bayram, Eren Aydın, Jesse Sekidika ve Sacha Boey'i almadı.

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