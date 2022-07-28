Aslan’dan kadro harekatı

Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, teknik patron Okan Buruk'un isteğiyle birlikte orta saha transferine hamle yapıyor. Sarı-kırmızılılar, Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık anlaşma sağlarken, 28 yaşındaki oyuncunun kulübü AZ Alkmaar ile pazarlıklar devam ediyor.

Ülkesi Norveç'in Blink kulübünde futbola başlayan Midtsjö, Rosenborg, Ranheim IL ve Sandnes Ulf gibi takımlarda forma giydi, 2017 yılında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a transfer oldu. 2.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Hollanda'ya gelen orta saha oyuncusu, geçen sezon 41 maça çıktı, 5 asist yaptı. Midtsjö, kariyerinde 381 maçta 34 gol kaydetti, 67 asist yaptı.

FRANSIZ ÖN LİBERO İDİDASI

Galatasaray için Rusya'dan flaş bir iddia geldi. Aslan'ın, Lokomotiv Moskova'dan Alexis Beka Beka'nın transferi için teklif yaptığı ileri sürüldü. Uzun süredir 6 numara transferi için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılıların, Rus ekibinin 21 yaşındaki Fransız ön liberosu Alexis Beka Beka'ya kanca attığı gelen haberler arasında. Geçen sezon Rusya Ligi'nde toplamda 19 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 4 asist yapmayı başardı. 1.78 metre boyundaki Kongo asıllı yıldız, Fransa U-19 Milli Takımı'nın formasını da toplam 2 kez giymişti. Aslan'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

İNGİLTERE ÇIKARMASI

Galatasaray transfer için İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı İstanbul temsilcisinin, orta saha ve savunma takviyesi için Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den Ross Barkley ve Malang Sarr ile görüştüğü öğrenildi. 23 yaşındaki Senegal asıllı Fransız futbolcu Sarr, geçtiğimiz sezonu Portekiz temsilcisi FC Porto'da kiralık olarak geçirdikten sonra takıma geri döndü. 29 yaşındaki Barkley, sağ kanatta görev yapıyor. Geçen sezon ilk 11'de yalnızca 1 karşılaşmaya çıkan Ross Barkley, 1 gol katkısı sağladı.