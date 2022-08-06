Galatasaray’a ikili paket

Bu sezon Arsenal'den ön libero Lucas Toreira ile yedinci transferini yapmaya hazırlanan Galatasaray stoper transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Marcao'nun ayrılığı sonrası Abdülkerim Bardakçı'yı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin elinden alan sarı-kırmızılı takım en az bir stoper transferi daha yapmayı planlanıyor. Menajerler aracılığı ile Galatasaray'a iki deneyimli stoper önerildi. Rus ekibi Zenit forması giyen 33 yaşındaki Hırvat stoper Dejan Lovren sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine girdi. Ayrıca Fransa temsilcisi O. Lyon forması giyen 33 yaşındaki Jerome Boateng menajerler tarafından Galatasaray'a teklif edildi.

SON KARAR BURUK'UN

İki oyuncunun da İstanbul ekibi Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Dejan Lovren ve Jerome Boateng ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray transfer komitesi verecek. Öte yandan Galatasaray'ın stoper gündeminde Kaan Ayhan ile Jason Denayer da bulunuyor.