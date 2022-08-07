Galatasaray bombaladı

Galatasaray bir süredir peşinde olduğu İngiliz ekibi Arsenal'in orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Yönetim, Uruguaylı 26 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kanada takviye için Napoli'nin formasını giyen 35 yaşındaki Dries Mertens ile de bir yıllık anlaşmaya vardı.

AKŞAM GELDİLER

Torreira ve Mertens, sarı-kırmızılı ekiple resmi sözleşme imzalamak üzere dün akşam saatlerinde aynı uçakla İstanbul'a geldi. İki yıldız futbolcunun da bugün resmen sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Ayrıca forvet bölgesi için de girişimlerini sürdüren Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Inter'den ayrılmak istediği bilinen Alexis Sanchez ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği de öğrenildi

RONALDO'DAN ASLAN'A RET

GALATASARAY'DA önceki akşam flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Manchester United ile yollarını ayırmayı planlayan Cristiano Ronaldo ile temasa geçti. Ünlü yıldız G.Saray'a teşekkür ederek, "Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gitmem" yanıtını verdi. Süper star, Galatasaraylı bir taraftarın "Come to Galatasaray" yorumunu sosyal medya hesabından beğenmişti.