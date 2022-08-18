Aslan’da rota Elis

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile giren Galatasaray, takviye çalışmalarına devam ediyor. Kadrosuna kattığı yıldız oyuncular ile dikkat çeken sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin gündeminde olan bir futbolcu ile anlaşma sağladı. Honduras basınının aktardığı habere göre Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe ile adı geçen Bordeaux'un forveti Alberth Elis ile anlaşmaya vardı. Forvet hattında rekabet isteyen Okan Buruk'un golcü oyuncunun transferine onay verdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'Yİ İSTEMİŞTİ

Başkan Dursun Özbek yönetiminin, oyuncu ile sözleşme süresi ve maaş konusunda pürüzleri ortadan kaldırdığı belirtildi. Alberth Elis, adı Fenerbahçe ile anılırken yaptığı açıklamada transferi doğrulamış ve "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum, kim istemez ki? Benimle ilgilendikleri doğru" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz sezon Bordeaux forması ile 21 karşılaşmada görev alan Alberth Elis, 9 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 26 yaşındaki kanat forvet, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.