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Galatasaray’da Penetra iddiası

Sarı-kırmızılı yönetim, Portekiz ekibi Famalicao’nun 20 yaşındaki stoperi için 2 milyon Euro artı 500 bin Euro da bonus içeren teklif yaptı, beklemeye geçti

19.8.2022

Galatasaray’da Penetra iddiası

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu rakiplerine kaptırmak istemeyen Galatasaray, savunma transferi için atağa kalktı. Marcao'yu Sevilla'ya satan, Nelsson için gelen teklifleri de değerlendirmek isteyen yönetim, stoper arayışlarını Portekiz'e yönlendirdi. Sarıkırmızılıların, Famalicao'nun 20 yaşındaki stoperi Alexandre Penetra ile ilgilendiği iddia edildi. A Bola'da yer alan habere göre, Galatasaray, Penetra için resmi teklifini Famalicao'ya iletti. Sarı-kırmızılı takım 20 yaşındaki savunmacı için kulübüne 2 milyon Euro artı 500 bin Euro bonuslar şeklinde bir teklifte bulundu.

BELOTTİ'DE GELİŞME
Aslan, bu teklifin ardından Benfica altyapısından yetişen genç yıldız adayı için beklemeye geçti. G.Saray'ın transfer etmek istediği Andrea Belotti için de yeni hamle geldi. Bonservisi elinde olan Belotti'nin Roma transferi çıkmaza girince G.Saray'ın avantajı eline geçirdiği iddia edildi.

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