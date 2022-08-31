Aslan atakta

Süper Lig'de 4 hafta sonunda 7 puanı bulunan ve kadrosuna en az 3 takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine iki yeni ismi aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Marsilya'nın 28 yaşındaki Fransız sol beki Jordan Amavi ve bonservi Hertha Berlin'de bulunan 27 yaşındaki Polonyalı forvet Krzysztof Piatek'i transfer etmek istediği öne sürüldü.



İKİ OYUNCU DA SICAK BAKIYOR

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre; Marsilya, Galatasaray ile Jordan Amavi için satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması yaptı. Anlaşma gereği sarıkırmızılılar Fransız sol bekin maaşın bir Almanya'da şu ana kadar forma şansı bulamadı ve teknik direktör Sandro Schwarz tarafından kadroya bile alınmadı. Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen 27 yaşındaki forvetin, Cim-Bom'un bu teklifine sıcak bakabileceği kaydedildi.

GEÇEN SEZONU NİCE'TE GEÇİRDİ

AMAVİ 2015'te Nice'ten 11 milyon Euro'ya Aston Villa'ya gitti. 2018'de 10 milyon Euro'ya Marsilya'ya döndü. Geçen sezonu ise Nice'te kiralık geçirdi.