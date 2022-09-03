Icardi heyecanı

GALATASARAY'DA Mauro Icardi transferi bitti artık taraftarlar resmi açıklamayı bekliyor. Avrupa'nın büyük liglerinden beklediği teklifleri alamayan PSG'nin yıldızının rotayı Türkiye'ye çevirdiği ve kiralık olarak sarı-kırmızılı ekibe 'Evet' dediği bildirildi. Futbolcunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın Kuruçeşme'de geceliği 33 bin TL olan lüks bir otelde ağırlandığı hatta Bebek'te bir villa beğendiği öğrenildi. Icardi transferinin kısa sürede açıklanması beklenirken Fransız ekibinde 8 milyon Euro kazanan dünya yıldızına 3 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, sözleşmeye performansa bağlı 1 milyon Euro bonus ekleyecek. Bu arada Galatasaray, Alman ekiplerinden Freiburg forması giyen Roland Sallai'yi transfer listesine ekledi. Macar sağ kanadın menajeri İstanbul'a gelirken görüşmeler tam gaz sürüyor. 2 Mayıs 1997 doğumlu Roland Sallai, ülkesi Macaristan'ın Diosgyori VTK takımında futbola başladı. Puskas AFC ile profesyonel olan Sallai, Palermo ve APOEL Nikosla takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında ise 4,5 milyon Euro karşılığında Freiburg'a imza attı.

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