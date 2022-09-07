Göztepe’de sıra Cisse’ye geldi

SPOR Toto 1. Lig'de sezon öncesi kadrosunu baştan aşağı değiştiren Göztepe, transferde dur durak bilmiyor. Yeni başkanı Rasmus Ankersen ile birlikte özellikle genç futbolculara yatırım yaparak geleceğe dönük adımlar atan Göz- Göz, İbrahima Cisse transferinde de mutlu sona çok yakın. Bursaspor'lu Tuğbey Akgün'ün ardından Gineli orta saha oyuncusuna da imza attırmayı planlayan Göz-Göz yönetimi, bonservisi elinde olan futbolcuyla pazarlıkları son aşamaya getirdi. İzmir'de sağlık kontrollerinden geçen 28 yaşındaki ön liberonun bir aksilik yaşanmaması halinde bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Sezonun ilk 4 haftasını 5 puanla geçen Göztepe'de, kanada da bir transfer yapılması planlanıyor.

■ BURAK HAKERLER