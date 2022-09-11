Yeni Aslan 3 puan peşinde

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in altıncı haftasında bugün bir diğer İstanbul ekibi Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den yayımlanacak. Sarı-kırmızılı takımda Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı devam eden Fredrik Mitdsjö, süre alamayacak.

YILDIZLAR GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Galatasaray'ın transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan 4'ünün maç kadrosunda olması bekleniyor. İki takım 37. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 36 lig maçından 22'sini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi. Galatasaray'ın 71 golüne, Kasımpaşa 36 golle yanıt verdi. Uzun süredir takım antrenmanı yapmayan Juan Mata haricinde, son gün takıma katılan Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica maç kadrosunda olacaklar.