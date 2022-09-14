Bek operasyonu

Transfer döneminde Mauro Icardi, Juan Mata, Sergio Oliveira, Lucas Torreira gibi yıldızları katan Galatasaray, transferin son gününde sol bek transferi için girişimlerde bulunsa da sonuç alamamıştı. G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'un Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmadığı ve devre arasında Hollandalı oyuncunun yerine yabancı sol bek takviyesi için yeniden hamle yapılacağı öğrenildi.



LİSTEDE 3 İSİM VAR

Sarı-kırmızılıların sol bek transferi için listesinde; Roma forması giyen Matias Vina, Milan'da top koşturan Fode Ballo Toure ve kariyerini Meksika Ligi'nde Santos Laguna'da sürdüren Omar Campos'un olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki Uruguaylı Vina, geçen sezon Roma'ya 13 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Senegalli Toure için Ağustos'ta temaslarda bulunan Aslan sonuç alamamıştı. 20 yaşındaki Campos ise genç olması dolayısıyla listede öne çıkıyor.



