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Haberler Galatasaray Rashıca 11’e doğru

Rashıca 11’e doğru

Teknik direktör Buruk, yıldız oyuncuyu milli arada 11’e monte etmenin yolunu arayacak

15.9.2022

Rashıca 11’e doğru

Transferin son günü 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da yeniler henüz ilk 11'e giremedi. İcardi ve Mata'nın zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk'u en mutlu eden transfer Milot Rashica oldu. Yaz kampını İngiltere'de geçiren Rashica, Norwich'ten fizik olarak yüzde yüz hazır gelirken oyuncu idmanlarda hemen kalitesini belli etti. Çift kale maçlarda attığı gollerle fark yaratan Rashica, performansıyla takım arkadaşlarını da kendisine hayran bıraktı. Konyaspor maçında kazanan takımı bozmak istemeyen Okan Buruk, lige verilen arada Rashica'ya göre yeni 11'ini belirleyecek.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

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