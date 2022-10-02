Aslan sessiz

Süper Lig'de milli araya üçte üç yaparak giren Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile yenişemedi: 0-0. 23. dakikada Galatasaray'ın atağından Mertens soldan taşıdığı topu ceza alanı çaprazından doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı uzanarak kornere gönderdi. 33'te Adana Demirspor'un soldan atağında Onyekuru'unun taca çıkan topu çevirmesiyle Belhanda'ya geldi.

Bu oyuncu ceza alanına kadar girip şut çekti. Defanstan dönen topu Yusuf arka direğe gönderdi. Topu kontrol eden Onyekuru yerden şut çekti, kaleci Muslera uzanıp geri çeldi. Bu kez Ndiaye, kaleciden önce topu alıp şut çekti, yandan dışarı çıktı. 60'da Mata, kaleyi karşıdan gören açıdan sert vurdu. Svensson'un kafasında top kornere gitti.

DİREĞE TAKILDI

64'te Stambouli, ceza sahası yakınlarında Mata'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 75'te Torreira topu alıp hızla rakip alana kadar girerek ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. 78'de Boey sağdan ortaladı, Mertens'in dokunuşunda top üst direkten auta gitti. Müsabaka 0-0 sona erdi.

BURUK'TAN ROTASYON

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin 7. haftasında Arabam.com Konyaspor'a 2-1 üstünlük sağladıkları maçta ilk 11'de oynattığı Emin Bayram, Patrick van Aanholt ve Oliveira'yı Adana Demirspor karşısında yedek soyundurdu. Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö'ye şans verdi.