G.Saray’a ceza yağdı

PROFESYONEL Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın oynadığı Alanya maçının faturasını kesti. PFDK, kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç ceza verirken Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 Bin TL para cezası verildi. Teknik direktör Okan Buruk da hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle toplam 52 Bin TL para cezası aldı.

RAKİP KARAGÜMRÜK

GALATASARAY, Süper Lig'in 12. haftasında bugün deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.