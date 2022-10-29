Aslan moral buldu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının açılış karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla geçti. 33'te Karagümrük 10 kişi kaldı. Adnan Uğur'un Toreira'nın ayak bileğine yaptığı müdahalesi sonucu hakem sarı kart verdi. Bahattin Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Adnan'a kırmızı kart gösterdi.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI

51'de Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunda Nelsson'un kafa vuruşunda top Viviano'nun çabasına rağmen filelerle buluştu. VAR'daki incelemenin ardından Emin'in Viviano'ya müdahalesi olduğundan dolayı gol geçersiz sayıldı. 60'ta Rashica'nın verdiği pas, Emre'ye geldi. Emre'in kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 85'te Mata vurdu fakat Dresevic müdahale etti. Müdahale sonrası topu tekrar önünde bulan Juan Mata, farkı ikiye çıkardı ve skoru belirledi: 2-0.

457 GÜN SONRA GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın sol beklerinden Emre Taşdemir, 457 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı ve bu maçta gol attı. A takım formasıyla son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 28 Temmuz 2021'de Hollanda'nın PSV takımıyla yapılan maçta sahaya çıkan Emre, 15 ayı aşkın süre sonra sarı-kırmızılı formayı terletti. Geçen sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Emre Taşdemir, dün 60. dakikada sahneye çıktı, golünü atttı.

Maçı Levent TÜZEMEN yorumladı

GALATASARAY KENDİNE GELDİ

Galatasaray'ın kısmetsiz ismi Mertnes oldu. Napoli'de inanılmaz gollere imza atan, toplara mermi gibi vuran Belçikalı yıldız gol vuruşlarında isabeti yakalayamadı. Mertens çok çalışmasına, çok koşmasına ve kazanma duygusuyla oynamasına rağmen gözü kapalı atacağı golleri kötü vuruş nedeniyle atamadı. Mertens'in kalitesi maalesef gol vuruşlarıyla uyuşmadı. Oliveira da etkisiz vuruşlar konusunda Mertens'e ortak oldu. Galatasaray ilk 45 dakikada ritimsiz ve temposuz bir oyun ortaya koydu. Kerem çok top kaybı yaptı. Dubois ile iyi bir ortaklık kuran Rashica vasat Galatasaray'ı hücuma taşıyan isimlerdi. Oliveira pas tercihlerinde ısrarla araya oynamak istediği için topları hep rakibe kaptırdı.

Degisiklik ise yaradı

Kerem çıktı, Barış Alper girdi, Mertens sazı eline aldı ve Galatasaray oyun ile hücum üstünlüğünü eline geçirdi. Icardi, Nelson, Mertens, Oliveira, Emin Bayram, Rashica, Mata, Dubois Viviano'yu geçemedi. İtalyan kaleci Viviano Türkiye'de hiç bu kadar gol pozisyonu kurtarmamıştır. Viviano böyle oynasın İtalya Milli Takım'ına seçilir. Okan Buruk'un listesinde olmayan ve son anda kadroya mecburi giren Emre Taşdemir Galatasaray'ın ele avuca sığmayan ismi Rashica ile birlikte 3 puanın kapısını açtı.

Emre daha çok oynamalı

Rashica'nın top kontrolü ve pas kalitesi güzeldi. Ancak Emre'nin topu kafayla yere çarptırması akıllı bir hareketti. Okan Buruk'a hatırlatırım; Emre bence tecrübesiyle yerli oyuncu olarak önde duruyor. Mata da ders olacak bir gol attı. İspanyol yıldız şut attıktan sonra pozisyon takibini bırakmadı ve golü yaptı.