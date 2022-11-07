Icardi fırtınası

Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleri ile 2-1 mağlup etmeyi başarırken, Arjantinli golcü gösterdiği performansla gündem oldu. 29 yaşındaki oyuncu gol sayısını 3'e yükseltirken, Kartal'a karşı gösterdiği performansla Avrupa'da da manşetlere taşındı. La Gazzetta dello Sport, Arjantinli golcünün daha önce Milano ve Genoa derbilerindeki performansını hatırlatarak, "İstanbul derbisini Icardi çözdü. Maurito liderliğindeki sarı-kırmızlılar rakibini geride bıraktı" dedi. Corriere dello Sport da Icardi ile ayrılma kararı alan Wanda Nara'nın, Arjantinli golcü Nef Stadyumu'nda şov yaparken aynı saatlerde 'Yıldızlarla Dans Et' programında yer almasına gönderme yaptı. Fransa'dan RMC Sport ise "PSG'de hayalet gibi oynayan Mauro Icardi, Galatasaray'da küllerinden yeniden doğuyor" dedi.

BONSERVİSİ ALINACAK

Galatasaray, sezon başında PSG'den bir yıllığına kiraladığı Mauro Icardi'nin artan performansı sonrası yıldız ismin bonservisini almak için düğmeye bastı. Yönetim, Fransız deviyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli süper yıldız için şartları zorlayacak. Mauro Icardi'nin de İstanbul'da mutlu olduğu ve kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

G.SARAY'A İHTAR ŞOKU

Galatasaray'da ihtar telaşı yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar ile sarı-kırmızılıların Hollandalı oyuncusu Patrick van Aanholt kulübe ihtar çekti. Geçtiğimiz aylarda da Feghouli ile Babel tarafından Galatasaray yönetimine ihtar gönderilmişti. Pulgar sadece yarım dönem forma giydiği Galatasaray'daki alacaklarını tahsil etmek istiyor. Formaya hasret kalan Aanholt ise içeride kalan birkaç aylık maaşı için harekete geçti.