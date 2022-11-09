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Haberler Galatasaray Aslan zor da olsa turladı

Aslan zor da olsa turladı

Galatasaray, geriye düştüğü mücadelede 3. Lig temsilcisi Ofspor’u Seferovic ve Berkan Kutlu’nun golleriyle yendi, kupada üst tura çıktı

9.11.2022

Aslan zor da olsa turladı

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. tur maçında 3. Lig ekibi Ofspor karşısında 1-0 geri düşen Galatasaray, rakibini 2-1 yendi ve 5. tura yükseldi. 18. dakikada Mustafa Emin'in pasıyla topla buluşan Miraç, ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 22'de Seferovic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gomis'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Mızhat topu ayağıyla çıkartarak gole izin vermedi.

GOMIS FIRSATLARI HARCADI
37'de Dubois ceza sahasına girip ortasını yaptı. Seferovic, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 49'da Midtsjö'nün pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Seferovic, pasını penaltı noktasında bulunan Gomis'e verdi. Bu futbolcunun vuruşunda, top yan direkten döndü. 79'da Mata'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Berkan'ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-1. Berkan sarı-kırmızılı formayla ilk golüne imza attı. G.Saray, Ofspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi

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