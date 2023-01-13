Galatasaray atakta

SPOR Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray transfer çalışmaları için şimdiden gaza bastı. Forvet oyuncuları Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic ile yolları ayıracağı öne sürülen sarı-kırmızılıların İnter'in dünyaca ünlü yıldızı Romelu Lukaku için nabız yokladığı iddia edildi. İtalyan ekibiyle bu sezon 6 lig maçına çıkan ve 1 gol atıp 1 asist gerçekleştiren oyuncuyla ilgili satın alma opsiyonlu kiralama formülünün masada olduğu konuşuluyor.

UĞUR ÇİFTÇİ ÇÖZÜME KAVUŞTU

GALATASARAY'IN yerli rotasyonu için sol beke arayışları ile ilgili Uğur Çiftçi hamlesi de çözüme kavuştu. Sivasspor forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda 600 bin Euro + Emre Taşdemir karşılığında anlaşmaya varıldığı bildirildi. 30 yaşındaki Uğur Çiftçi, 2018 yılında Gençlerbirliği'nden Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan sol bek, 1 de asist yaptı.