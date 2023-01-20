Aslan’a çifte kanca

Transfer çalışmalarına ağırlık veren G.Saray'ın kadrosundaki mevcut futbolculara da teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak edilen Patrick van Aanholt için Suudi Arabistan'dan Al-Khaleej takımının devrede olduğu konuşuluyor. Arabistan temsilcisinin sezon sonuna kadar maaşını karşılama kaydıyla herhangi bir kiralama bedeli ödemeden Hollandalı sol beki istediği öne sürüldü. Galatasaray'ın oyuncunun sözleşmesine "kesin satın alma" opsiyonu eklemeye çalıştığı iddia edildi.

Aslan'ın bir başka oyuncusu Yunus Akgün'ü ise İtalyan kulübü Bologna'nın istediği konuşuluyor. Oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık formülü ile ayrılma ihtimalinin masada olduğu ayrıca maç performansına göre zorunlu satın alma opsiyonlarının da konuşulduğu gelen haberler arasında. Öte yandan Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un ayrılığı halinde İskoçya'nın Dundee United takımında forma giyen Aziz Behich ile ilgili temasa geçebileceği bildirildi.