Aslan atakta

GALATASARAY'DA performansından memnun kalınmayan Haris Seferovic'in takımdan ayrılması beklenirken, yönetim golcü arayışında sona geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kurmaylar, iki yıldızda sona yaklaştı. Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta forma giyen Jean-Philippe Mateta'nın, kulüpten ayrılması bekleniyor. Takımda mutlu olmayan ve ayrılmak isteyen yıldız isim için devreye giren sarı-kırmızılılar, futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Cim- Bom'un hedefindeki ikinci isim ise Chelsea forması giyen David Fofana. Özellikle Buruk genç futbolcuyu çok isterken yönetim, oyuncuyu 1.5 yıllığına satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Galatasaray'ın uzun yıllar faydalanmayı düşündüğü Fildişili futbolcu için eski efsanelerden Didier Drogba da devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncudan birini mutlaka kadroya katmak istiyor.

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