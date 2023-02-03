Aslan farkı

Galatasaray, kazanmaya devam ediyor. HangiKredi Ümraniyespor engelini 3-2'lik sonuçla aşan sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti. Okan Buruk'un ekibi, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmasını da kazandı. Son 14 maçını kazanan Galatasaray, resmi müsabakalarda en uzun süreli galibiyet rekorunu kırdı. Sarı kırmızılılar, daha önce 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988- 1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Galatasaray, aynı zamanda resmi maçlarda bir sezon içerisinde elde ettiği galibiyet serisi rekorunu da geliştirdi. Okan Buruk, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetle sarı kırmızılı takımın tarihine geçti. Buruk, resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi geride bıraktı. Okan Buruk, Süper Lig tarihinde bir sezonda en uzun galibiyet serisine sahip yerli teknik direktörler Şenol Güneş ve Ziya Doğan'ın 11 müsabakalık rekoruna ortak oldu.

ICARDİ ŞOV

Ümraniyespor'a karşısında attığı 2 golle yıldızlaşan Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Süper Lig'deki 11. maçında 8. kez ağları havalandırdı. Arjantinli süper star, ligde daha önce Beşiktaş maçında 2, Alanyaspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Antalyaspor müsabakalarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu. 5 de asist yapan Icardi, toplam 13 gole katkıda bulunarak şov yaptı. 29 yaşındaki isim attığı birbirinden şık kafa golleriyle konuşulmaya devam ediyor.