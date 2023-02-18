G.Saray durmuyor

SÜPER Lig'in lideri Galatasaray, transferde hamlelerine devam ediyor. Roma'dan Zaniolo'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, ligden çekilen Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'yi de renklerine kattı. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı ve satın alma opsiyonunun 1 milyon Euro olduğu belirtildi. Hatayspor'a teşekkür eden Sam Adekugbe, "Günün sonunda hepimiz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var. Benim için hedef Galatasaray'da şampiyonluk kazanmak ve Hatay'a destek olmak." dedi. Öte yandan Muslera'nın sakatlığı nedeniyle kaleci arayışlarına başlayan ve Günay Güvenç'i Kasımpaşa'ya kaptıran sarı-kırmızılılar, yine Hatayspor'dan file bekçisi Erce Kardeşler için harekete geçti. Genç eldivenin kiralık olarak kadroya katılması için görüşmeler devam ediyor.

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