  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray G.Saray durmuyor

G.Saray durmuyor

Süper Lig’de lider Galatasaray, Hatayspor’dan Sam Adekugbe’yi kadrosuna katarken, aynı takımdan Erce Kardeşler için harekete geçti

18.2.2023

G.Saray durmuyor
SÜPER Lig'in lideri Galatasaray, transferde hamlelerine devam ediyor. Roma'dan Zaniolo'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, ligden çekilen Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'yi de renklerine kattı. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı ve satın alma opsiyonunun 1 milyon Euro olduğu belirtildi. Hatayspor'a teşekkür eden Sam Adekugbe, "Günün sonunda hepimiz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var. Benim için hedef Galatasaray'da şampiyonluk kazanmak ve Hatay'a destek olmak." dedi. Öte yandan Muslera'nın sakatlığı nedeniyle kaleci arayışlarına başlayan ve Günay Güvenç'i Kasımpaşa'ya kaptıran sarı-kırmızılılar, yine Hatayspor'dan file bekçisi Erce Kardeşler için harekete geçti. Genç eldivenin kiralık olarak kadroya katılması için görüşmeler devam ediyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA