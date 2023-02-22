Galatasaray saldırıyor

Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan Galatasaray, yıldız oyuncuların peşini bırakmıyor. Dinamo Moskova'dan 19 yaşındaki Arsen Zakharyan'ın transferi 13+2 milyon Euro karşılığında bitirmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, PSG'de forma giyen 25 yaşındaki Portekizli orta saha Renato Sanches ve Milan'da top koşturan 27 yaşındaki Belçikalı forvet Divock Origi için de harekete geçti.

Aslan, iki yıldızı da sezon sonu kadrosuna katmak için şimdiden temaslarına başladı. Kadroya yeni katılan Midtsjö'den beklediği verimi alamayan sarıkırmızılıların yeni sezonda Norveçli orta saha oyuncusunun yerine Sanches'i düşündüğü gelen haberler arasında.

ICARDİ'NİN ALTERNATİFİ OLACAK

Sezon sonunda Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, yıldız golcünün alternatifi olarak da Origi'yi belirledi. İtalyan basınından Calciomercato'nun iddiasına göre Divock Origi gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyebilir. Divock Origi bu sezon Milan formasıyla 21 maçta görev aldı, 2 gol attı, 1 de asist yaptı. 27 yaşındaki forvet oyuncusun Milan ile 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.