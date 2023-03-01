Aslan’dan bombardıman

SPOR Toto Süper Lig'de zirvedeki saltanatını sürdüren Galatasaray ara dönemde transferde hız kesmiyor. Devler Ligi için kolları sıvayan sarı-kırmızılıların ilk hedefi Juventus'un sakatlıktan yeni çıkan yıldızı Paul Pogba. Galatasaray'a bu sezon önemli yıldızlar kazandıran Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için temaslarını sürdürüyor. Sezon başında Manchester United'dan eski takımı Juventus'a dönen Pogba ağır sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kaldı. Artık iyileşen yıldız futbolcunun, İtalyan kulübünde oynama şansının düşük olduğu ve bu nedenle Galatasaray'a kiralık gelebileceği belirtildi.

İNGİLTERE'DE MUTSUZ

GALATASARAY'IN hedefindeki ikinci isim ise İngiliz devi Liverpool'dan Naby Keita. Sezon sonunda Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusunun, Cim Bom'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

HAJİ WRİGHT ISRARI

GALATASARAY daha önce de gündeme gelen Antalyasporlu Haji Wright için Akdeniz ekibine son teklifini yaptı. Aslan, ABD'li golcü için 4 milyon Euro'nun yanı sıra Ross ve Emre Taşdemir'i kiralık olarak önerdi. Kısa süre önce Manisa FK'ya kiralanan Metehan'ın da ismi masaya gelmişti. Antalyaspor ise teklifi az buldu, 8 milyon euro talep etti. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve Galatasaray'ın istenilen rakamı düşürmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi. Antalyaspor'un bonservisini geçen sezon aldığı yıldız golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.