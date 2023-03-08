Aslan’a genç kaleci

Süper Lig'de ara transfe döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluğa odaklanan sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Cim-Bom, birçok bölge için arayışlarını sürdürürken, tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine de bir hamle yapmak istiyor. Aslan, Muslera'nın veliahtı olarak Kacper Bieszczad'ı belirledi. Polonya basını, Galatasaray'ın 20 yaşındaki kaleciyle uzun süreli bir sözleşme imzalayacağını iddia etti. Genç file bekçisi, Muslera'nın ardından Cim-Bom'un kalesini devralacak. Zaglebie Lubin forması giyen Kacper Bieszczad'ın takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TAKIMLAR PEŞİNDE

Galatasaray'ın 20 yaşındaki kaleciyi uygun bir bonservis bedeliyle sezon sonunda kadrosuna katması bekleniyor. Kacper Bieszczad, omuz sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalırken, gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Polonyalı eldivenin peşinde birçok kulüp var.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

GÜNCEL Piyasa değeri 800 bin Euro olan 1.92 boyundaki kaleci Kacper Bieszczad, bu sezon tüm kulvarlarda 18 karşılaşmaya çıkarken kalesinde 35 gol gördü. 20 yaşındaki genç file bekçisi geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

SAKATLARDAN İYİ HABER GELDİ

GALATASARAY'DA Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan ve 1 aydır sahalardan uzak olan Fernando Muslera kaleyi devralmak için geri sayıma geçti. Çalışmalara başlayan Uruguaylı file bekçisinin 19 Mart'taki Konyaspor deplasmanında kalesinde olması bekleniyor. Muslera'nın hedefi ise 11 Mart'taki Kasımpaşa maçına yetişmek. Ancak teknik heyetin deneyimli kaleciyi riske etmemek için Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında oynatmayacağı ve milli aradan sonra görev vereceği de gelen haberler arasında. Öte yandan sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Mertens'den iyi haber geldi. Başarılı isim için son kararı teknik patron Okan Buruk verecek.