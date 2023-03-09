  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Rota Chamberlain

Rota Chamberlain

Firmino transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray’a İngiliz kanat oyuncusu önerildi

9.3.2023

Rota Chamberlain

ÖNÜMÜZDEKİ sezon Avrupa'da başarıyı yakalayabilmek için daha iddialı bir kadro kurmak amacıyla girişimlerine başlayan Galatasaray'da transfer trafiği hız kazandı. Liverpool ile yollarını ayıracağını açıklayan Brezilyalı yıldız forvet için zemin yoklayan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

MENAJERLERİ ÖNERDİ
LİVERPOOL'LA olan kontratı sezon sonunda bitecek Alex Oxlade-Chamberlain'in menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiğini iddia etti. Haberde Cimbom'un da yıldız oyuncu için iyi bir seçenek olabileceği vurgulandı. Liverpool'la bu sezon 11 maçta oynayan 29 yaşındaki orta saha 1 asiste imza attı. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen yönetimin bu transfer için de harekete geçtiği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili araştırmaların sıklık kazandığı aktarıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA