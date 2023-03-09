Rota Chamberlain

ÖNÜMÜZDEKİ sezon Avrupa'da başarıyı yakalayabilmek için daha iddialı bir kadro kurmak amacıyla girişimlerine başlayan Galatasaray'da transfer trafiği hız kazandı. Liverpool ile yollarını ayıracağını açıklayan Brezilyalı yıldız forvet için zemin yoklayan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

MENAJERLERİ ÖNERDİ

LİVERPOOL'LA olan kontratı sezon sonunda bitecek Alex Oxlade-Chamberlain'in menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiğini iddia etti. Haberde Cimbom'un da yıldız oyuncu için iyi bir seçenek olabileceği vurgulandı. Liverpool'la bu sezon 11 maçta oynayan 29 yaşındaki orta saha 1 asiste imza attı. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen yönetimin bu transfer için de harekete geçtiği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili araştırmaların sıklık kazandığı aktarıldı.