Cimbom’da Feghouli sıkıntısı

Galatasaray'ın başı Sofiane Feghouli ile derde girdi. Fatih Karagümrük forması giyen Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımda oynadığı dönemde maaşının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmişti. FIFA'da görülen dava sonuçlandı ve Sofiane Feghouli haklı bulundu. Bu tür durumlarda her zaman oyuncuyu tutan FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi.

ÖNCE ÖDEME YAPILACAK

Galatasaray'ın sezon sonunda transfer tahtasını açabilmek için Feghouli'ye ödemelerini yapması gerekiyor. Feghouli'ye ödenmesi gereken ücret olarak; 3 aylık maaşı, maç başı primleri, galibiyet bonusları ve ev kirasını da içeren bir toplu para bulunuyor. Toplamda 1.6 milyon euro civarında tutan bu ücretlerin ödenmesi halinde transfer yasağı ortadan kalkacak.

TFF VE MHK'YA TEPKİ

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısı düzenleyerek TFF'ye ve MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi. Kasımpaşa maçında Zaniolo'ya yapılan hareket sonrası Lale Orta'nın hakem yorumcularına baskı yaptığını ifade eden Özbek, "Demek ki VAR odasında gösterilmemesi gereken görüntüler var. TFF neden susuyor?" dedi.

F.Bahçe'nin son maçında hakemin Osayi-Samuel'e kırmızı kart gösterecekken vazgeçtiğini de söyleyen Özbek, "Rashica'ya yapılan hareket de Konya'da penaltı değil, Alanya'da penaltı. Devre arası açıklama yapılıyor. Amaçları kendilerine yapılan hataların üstünü kapatmak. Başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin. Utancı gidenin kalbi ölür. Çekilin karanlık köşenize, biz aydınlığı size rağmen getireceğiz" diye konuştu.