Aslan’da gündem yeniden Firmino

Galatasaray'da kurmaylar taraftarı heyecanlandıracak bir transfer için kolları sıvadı. Sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Icardi'nin yokluğunu yine ses getirecek bir isimle doldurmak isteyen yöneticiler, yaz transfer döneminde de görüştüğü Roberto Firmino için yeniden harekete geçti. Premier Lig devlerinden Liverpool forması giyen Sambacı'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Sekiz sezondur Ada'da top koşturan ve bu sezon gözden düşen yıldız golcü, sözleşme uzatmayı düşünmüyor. Aslan, bu transferde Avrupa'nın dev ekipleriyle de yarışa girecek, Sarıkırmızılılar, oyuncuyu ikna edebilmek için tüm imkanları zorlayacak. Futbola Figueirense'de başlayan Firmino sırasıyla Hoffenheim ve Liverpool formaları giydi. Yıldız isim, bu sezon 29 maçta 10 gol ve 5 asistle oynadı.

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