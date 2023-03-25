Ratao savaşı

Süper Lig'in 3 dev takımı yeni sezonda flaş isimleri kadrolarına katmak için şimdiden çalışmalara başlarken, ezeli rakipler önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da transferde karşı karşıya gelecek. Brezilya basını Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yine aynı ismin peşine düştüğünü yazdı. Habere göre '3 büyükler' Fransa Ligi takımlarından Toulouse forması giyen Rafael Ratao'ya kanca attı. 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız için bir sonraki transfer döneminin hareketli geçeceği vurgulanırken transferde Cim-Bom'un öne çıktığı vurgulandı. Kış transfer döneminde de 3 takımın başarılı kanatla ilgilendiği belirtildi. yaz transfer döneminde Sambacı oyuncu için yeniden hamle yapacağı kaydedildi. Rafel Ratao'nun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro. Başarılı sol kanatla Almanya, İtalya ve Brezilya'dan da kulüplerin ilgisinin olduğu bildirildi. 1.83 boyundaki Brezilyalı forvetin, Toulouse ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ratao, hücum hattında birçok bölgede forma giyebiliyor.

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